Biden, boru hattına yönelik siber saldırıyı Rusya'nın "ele alma sorumluluğu" bulunduğunu söyledi - Son Dakika

Biden, boru hattına yönelik siber saldırıyı Rusya'nın "ele alma sorumluluğu" bulunduğunu söyledi

10.05.2021 22:07
Biden, boru hattına yönelik siber saldırıyı Rusya'nın

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline'a yönelik siber saldırıda fidye yazılımının aktörlerinin Rusya'da olduğuna dair kanıtlar olmasına rağmen buna Rusya'nın karıştığına dair henüz hiçbir kanıt olmadığını, ancak bu konuyu "ele alma...

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline'a yönelik siber saldırıda fidye yazılımının aktörlerinin Rusya'da olduğuna dair kanıtlar olmasına rağmen buna Rusya'nın karıştığına dair henüz hiçbir kanıt olmadığını, ancak bu konuyu "ele alma sorumluluğu" bulunduğunu ifade etti.

Biden, Beyaz Saray'da ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline'a düzenlenen siber saldırıya değinen Biden, konuyu son derece dikkatli şekilde takip ettiklerini söyledi.

Biden, ABD Enerji Bakanlığının, boru hattının mümkün olan en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için şirketle birlikte çalıştığını aktardı.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) da saldırının adresini bulmaya çalıştığını belirten Biden, "Şirketin, boru hattını tam kapasiteyle operasyonel hale ne kadar çabuk geri getirebileceğine bağlı olarak ek adımlar atmaya hazırız." dedi.

"Putin ile görüşeceğim"

Biden, Rusya'nın saldırıya dahil olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine, "Putin ile görüşeceğim. Fidye yazılımının aktörlerinin Rusya'da olduğuna dair kanıtlar olmasına rağmen, şu ana kadar istihbaratçılarımızdan Rusya'nın karıştığına dair hiçbir kanıt yok. Bu konuyla ilgilenme sorumlulukları var." yanıtını verdi.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyon galondan fazla benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetlerinin, cuma günü siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulduğu ortaya çıkmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada, boru hattındaki faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve birtakım bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidini kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı belirtilmişti.

Şirket bugün yaptığı açıklamada ise boru hattının hafta sonuna kadar "önemli ölçüde" tekrar faaliyete geçmesinin beklendiğini bildirmişti.

"40 yılın en hızlı ekonomik büyümesi bekleniyor"

ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Biden, göreve geldiklerinden bu yana 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

Biden, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyüdüğünü anımsatarak, "Gelecek aylarda, yaklaşık 40 yılın en hızlı ekonomik büyümesini göreceğimiz tahmin ediliyor. Doğru yönde ilerliyoruz. Ekonomi planımız işliyor." diye konuştu.

Nisan ayının ortalarından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yüzde 40'dan fazla azaldığını belirten Biden, aşılama oranının da 2 katına çıktığını aktardı.

Biden, ekonominin tam potansiyeline daha fazla insanın aşılanmasıyla ulaşabileceğini vurgulayarak, istihdam yaratılmasına ve salgının üstesinden gelinmesine odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Fidye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Biden, boru hattına yönelik siber saldırıyı Rusya'nın 'ele alma sorumluluğu' bulunduğunu söyledi - Son Dakika Ekonomi


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