Biden: "Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız" - Son Dakika
Üye Girişi

Biden: "Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız"

25.03.2022 21:15
Biden: "Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız"

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Polonya'nın Rzeszow şehrinde bir araya gelerek, "Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Polonya'nın Rzeszow şehrinde bir araya gelerek, "Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da 2 gün sürecek ziyaretine başladı. Polonya'nın Rzeszow şehrine yerel saatle 14.00'da inen ABD Başkanı Biden öncelikle Rzeszow şehrindeki Amerikalı askerlerin de bulunduğu askeri üssü ziyaret etti. Askeri üstte Amerikalı askerlere hitap eden Biden, "Fedakarlığınız için, burada olduğunuz için ve hizmetleriniz için sizlere teşekkür ederim" dedi. Daha sonra Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve ABD Başkanı Biden, Ukraynalı sığınmacılara yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte kameralar karşısına geçti.

"İNSANLIK KRİZİNİ GÖRMEK İÇİN BURAYA GELDİM"

ABD Başkanı Biden konuşmasında, " Rusya'nın Ukrayna'da sebep olduğu insanlık krizini görmek için buraya geldim" dedi. Ukrayna'ya gidip durumu yerinde göremeyeceği için üzgün olduğunu aktaran Biden, "Sınırı geçmeme izin vermiyorlar, sanırım haklılar" ifadelerini kullandı.

Biden, 10 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 4 milyona yakın kişinin başka ülkelere kaçtığını ve 12 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, savaşın en büyük zararının sivillere olduğunu ve binlerce sivilin ölümüne yol açıldığını belirtti. Ukrayna'nın Mariupol şehri gibi şehirlerde sivillerin çok acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Biden, "Bu hayal edilemez bir durum, bu tarz durumları korku filmlerinde görürdük" ifadelerini kullandı.

"ÇABALARIMIZI ARTTIRMALI VE YARDIMLAR KONUSUNDA UKRAYNA HÜKÜMETİ İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMALIYIZ"

Biden konuşmasında, "Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna hükümeti ile koordineli çalışmalıyız, onlar neye ihtiyaçları olduğunu biliyorlar" sözleri ile Ukraynalıların gösterdikleri direniş nedeniyle herkesin şaşırmış olabileceğini sözlerine ekledi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ise ABD Başkanı Biden'ın Polonya'da bulunmasının verilen büyük desteğin bir işareti olduğunu belirterek, "Sayın başkan, Polonya için burada bulunmanız ABD'nin ve NATO'nun desteğinin bir göstergesi, Polonya ile ABD arasındaki büyük dostluğun da bir işaretidir. Bu ziyaret sadece ikili ilişkilerimizi değil, Polonya'nın güvenliğini de önemsediğinize dair desteğinizin önemli bir kanıtıdır" dedi.

(Mert Ürkmez/ İHA)

Biden: Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız
Biden: Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız

YORUMLAR
500
Lavrov: 'Batı, BM'de insani yardım konularını siyasallaştırmaya çalışıyor' Lavrov: 'Batı, BM'de insani yardım konularını siyasallaştırmaya çalışıyor' ABD Başkanı Biden, Polonya-Ukrayna sınırında ABD Başkanı Biden, Polonya-Ukrayna sınırında

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden: 'Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız' - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Bir Rus üst düzey komutan daha öldürüldü: Bu kez ölenin rütbesi korgeneral
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
20:39 Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği: Müzakerelerin geldiği aşama konuşuldu
20:37 Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Yeni Havalimanı'nda kokpite girdi, merak ettiklerini pilotlara sordu
20:09 Mohamed Sissoko, Orkun Kökçü'yü İtalyan devine önerdi!
19:59 AK Partili Mehmet Metiner: Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür
19:57 25 Mart günü koronavirüs nedeniyle 15 bin 303 yeni vaka tespit edildi, 68 kişi vefat etti!
19:36 CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten, Kılıçdaroğlu'na: Gönlümüzün adayı sizsiniz
19:27 Venezeula'yla karşılaşacak olan Arjantin'de oynayan Messi'nin son maçı olabilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 21:38:29. #1.11#
SON DAKİKA: Biden: "Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement