Biden, CIA Direktörünü açıkladı - Son Dakika

ABD'de 20 Ocak'ta yemin etmeye hazırlanan Joe Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanlığına William J. Burns'ü aday gösterdi.
20 Ocak'ta yapılacak yemin töreni ile göre başlaması beklenen Joe Biden, kadrosunu açıklıyor. Biden, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanlığı adayını açıkladı. Biden, CIA Direktörlüğüne William J. Burns'ü aday gösterdi.
Eski Dışişleri Bakanı Yardımcısı olan Burns, 33 yıl boyunca diplomat olarak görev almıştı. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
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