Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı

21.06.2022 23:56
Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergileri konusunda Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergileri konusunda Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceğini söyledi.

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 konusunda yaptığı bir konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin en büyük petrol şirketlerinden Chevron'un Üst Yöneticisi Michael Wirth'in "Biden yönetimi, petrol ve gaz sektörünün saygınlığını kaybettirdi" şeklindeki eleştirisini yorumlayan Biden, "Kendisi biraz hassas." ifadesini kullandı.

Biden, ülkedeki altyapı projelerindeki federal vergilere geçici muafiyet verip vermeyeceği sorusuna, bunun çok olası olmadığı cevabını verdi.

Çin'e yönelik gümrük vergilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Biden, "Şi ile bir görüşme yapmayı planlıyorum. Henüz bunun zamanını belirlemedik." dedi.

YORUMLAR
500
Biden, Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Petro ile telefonda görüştü Biden, Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilen Petro ile telefonda görüştü Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ın Filistin ziyaretinden beklentileri yüksek Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Biden'ın Filistin ziyaretinden beklentileri yüksek
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:40 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:51 Marmaris'te çıkan yangın sonrası Şahan Gökbakar'dan peş peşe paylaşım: Nerede bu uçaklar?
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
22:45 Çapa Tıp Fakültesi'ni birincilikle tamamlayan gencin sözleri mezuniyete damga vurdu
22:36 Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, çıkan yangınla ilgili konuştu: Durumumuz çok da parlak gözükmüyor
21:59 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü havalimanında açıklama yaptı: Şuan fazla konuşamıyorum
21:31 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 00:13:08. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile gümrük vergilerini görüşeceğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement