Biden, Çin'in batarya pazarı üzerindeki hakimiyetine karşı çalışmaları açıkladı - Son Dakika
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Biden, Çin'in batarya pazarı üzerindeki hakimiyetine karşı çalışmaları açıkladı

23.02.2022 11:58
Biden, Çin'in batarya pazarı üzerindeki hakimiyetine karşı çalışmaları açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in elektrik bataryası pazarındaki hakimiyetine karşı konulmasına yönelik çalışmaları aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in elektrik bataryası pazarındaki hakimiyetine karşı konulmasına yönelik çalışmaları aktardı.

Biden, bir grup iş insanının yer aldığı ve aralarında California Valisi Gavin Newsom'un da bulunduğu çevrim içi toplantıda açıklamalarda bulundu.

Çin'in elektrik bataryası pazarındaki hakimiyetine karşı koyma çabalarına vurgu yapan Biden, California'daki Salton Denizi'nde bulunan jeotermal tuzdan lityum çıkarma çalışmalarına değindi.

Biden, Güney California'daki Nevada'da bulunan bir Amerikan nadir toprak malzemeleri şirketi "MP Materials"a 35 milyon dolar sağlayacağını duyurdu.

Sağlanacak fonun, MP Materials şirketinin, malzemeleri ABD üretiminde kullanılmak üzere yurt içinde işleme yeteneğini artıracağı belirtildi.

Biden, ABD'nin bu tür malzemelere olan talebinin 10 yıl içinde yüzde 400 ila yüzde 600 artacağı öngörüsünde bulundu.

Biden, "Bugünün ve yarının ürünlerine güç sağlayan malzemeler için Çin'e bağımlı olursak, Amerika'da geleceği inşa edemeyiz." ifadesini kullanarak bunun Çin'in aleyhine değil, ABD'nin lehine olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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