Üye Girişi
Biden, Çin'in iklim zirvesine katılmamasını "büyük bir yanlış" olarak niteledi - Son Dakika

Biden, Çin'in iklim zirvesine katılmamasını "büyük bir yanlış" olarak niteledi

02.11.2021 23:13
Biden, Çin'in iklim zirvesine katılmamasını

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Glasgow'daki iklim zirvesine katılmayarak büyük bir yanlış yaptığını ve bu nedenle etkisini kaybettiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Glasgow'daki iklim zirvesine katılmayarak büyük bir yanlış yaptığını ve bu nedenle etkisini kaybettiğini söyledi.

Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) ardından basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu zirvede iklim konusunda büyük yol kat ettiklerine inandıklarının altını çizen Biden, ABD'nin bu konuda diğer ülkelere elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Biden, iklim konusunun tüm dünya için çok önemli olduğunu belirterek, "Çin, iklim konusunu terk etti. Şimdi nasıl lider olduğunuzu iddia edeceksiniz. Aynısı Putin ve Çin için de geçerli." dedi.

"(Çin ile) Çatışma değil, rekabet istiyoruz"

Çin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın iklim zirvesine katılmamasını "sorunlu" olarak nitelendiren Biden, "Biz buraya geldik, tüm dünyanın ABD'ye ve liderlik rolüne baktığını düşünüyorum. Buraya katılmamak bilhassa Çin için büyük bir yanlış. Çin, tüm dünyadan insanları etkileme yetisini kaybetti." ifadesini kullandı.

Biden, bir gazetecinin "Çin ile silahlı çatışma ihtimali sizi korkutuyor mu?" sorusuna, "Hayır korkmuyorum. Ben Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile defalarca konuştum, zamanı henüz net değil ama yakın zamanda bir çevrim içi görüşmemiz de olacak. Şunu net bir şekilde söyledim. Biz çatışma değil, rekabet istiyoruz. Çatışma için bir neden yok." yanıtını verdi.

Fed adayına ilişkin soruyu yanıtladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına kimin aday gösterileceğinin sorulması üzerine ise Biden, "oldukça hızlı" bir açıklama yapacakları yanıtını verdi.

Biden, konuya ilişkin ekonomi danışmanlarıyla görüştüğünü belirterek, "Birçok iyi seçeneğimiz var ama spekülasyon yapmayacağım." dedi.

"Virginia'yı kazanacağız"

Bugün Virginia eyaletinde yapılan valilik seçimlerini Cumhuriyetçi bir adayın kazanması durumunda 2022'deki Kongre ara seçimleri konusunda endişelenip endişelenmeyeceğinin sorulması üzerine Biden, "Virginia'yı biz kazanacağız. Evet çok başa baş bir yarış var ama ben bizim kazanacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Biden, hala Kongrede bir uzlaşıya varılamayan altyapı paketi için de Senatör Joe Manchin'in desteğini kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Çin'in iklim zirvesine katılmamasını 'büyük bir yanlış' olarak niteledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Chelsea sürpriz yaptırmadı! Malmö, Şampiyonlar Ligine veda etti 22:46 Chelsea sürpriz yaptırmadı! Malmö, Şampiyonlar Ligine veda etti Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu 22:15 Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi 21:47 Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi
EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada 18:26 EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi 18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 17:24 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak 16:15 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor 15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor

Son Dakika Haberleri
22:52 Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı
22:46 Chelsea sürpriz yaptırmadı! Malmö, Şampiyonlar Ligine veda etti
22:37 Facebook'tan yeni adım! 1 milyardan fazla kişinin yüz tarama verileri siliniyor
22:34 Aziz Yıldırım'ı görenler şaşkınlık geçiriyor! Doğum gününde kendinden geçip, şarkı söyledi
22:30 CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt
22:13 İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu
21:52 Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman yemekte bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu
21:50 Gaziantep maçından sonra Marcao'dan Fatih Terim'e duygusal sözler: Bugünlere sayende geldim babam
21:46 Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayını yaptığı sırada bağlantı kesildi
21:37 Son Dakika! Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi
Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı Aile faciası dehşete düşürdü! Önce ayrı yaşadığı eşini ve kızını öldürüp sonra kendi canına kıydı         
22:52
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu         
22:14
Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor Türkiye'ye S-400 yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Hindistan için muafiyet istiyor         
21:43
Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı         
18:25
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı         
16:06
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 23:17:32. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, Çin'in iklim zirvesine katılmamasını "büyük bir yanlış" olarak niteledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement