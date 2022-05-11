Biden: Çin Mallarındaki Ek Gümrük Vergilerinin Düşürülüp Düşürülmeyeceğini "Görüşüyoruz" - Son Dakika

WASHINGTON, 11 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden Salı günü, yönetimin Trump yönetimi sırasında uygulamaya konulan Çin ithal malları üzerindeki ek gümrük vergilerini düşürüp düşürmeyeceğini görüştüğünü, ancak herhangi bir karar verilmediğini söyledi. Eisenhower İdari Ofis Binası'nda enflasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Biden bir soruya cevaben, "Şu anda bunu görüşüyoruz. En olumlu etkinin ne olabileceğine bakıyoruz" dedi. Görev süresi yakında sona erecek olan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bu açıklamalarının ardından basın brifinginde, ABD hükümetinin geçen Mart ayında bazı gümrük vergisi istisnalarını zaten açıkladığını ve bunun "devam eden bir değerlendirme" olduğunu söyledi.

Psaki gazetecilere, "Ücretleri düşürmeye ya da ücretleri artırmaya yardımcı olacak ve bir bakıma işe yarar olmadığını düşündüğümüz bu gümrük vergilerinden etkilenen belirli endüstrilere yardım etmek amacıyla önlemler almanın nerede avantajlı olacağını değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi. "Dahası da olacak ve o (Biden) bunlar üzerinde düşünmeye devam ediyor" diyen Psaki, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai'nin bu çabayla ilgilendiğini sözlerine ekledi. Biden'ın bu açıklamaları, Nisan ayı sonlarında Çin ürünlerindeki gümrük vergilerinin potansiyel olarak hafifletilmesinden bahseden Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Daleep Singh ve Hazine Bakanı Janet Yellen'in yakın zamandaki açıklamalarının ardından geldi.

Söz konusu görüşler, Amerika Birleşik Devletleri'nin son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşadığı bir dönemde açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Mart ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki yıla göre yüzde 8,5 yükselerek Aralık 1981'de sona eren dönemden bu yana en büyük 12 aylık artışı kaydetti. ABD'de Çarşamba günü açıklanacak olan Nisan TÜFE'sinin de yüksek kalması bekleniyor. Salı günkü konuşmasında "Tüm Amerika genelinde ailelerin enflasyon yüzünden acı çektiğini biliyorum" diyen Biden, sözlerini "Enflasyonu çok ciddiye alıyorum ve bu benim birinci önceliğim" diyerek sürdürdü. ABD başkanı, "yüzyılda bir görülen pandemi"den kaynaklanan tedarik zinciri zorluklarının ve Rusya-Ukrayna çatışmasının, yükselen enflasyonun başlıca iki nedeni olduğunu ileri sürdü.

Bununla birlikte, eski bir ABD Hazine yetkilisi ve Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nde (PIIE) yerleşik olmayan kıdemli bir araştırmacı olan Gary Hufbauer, çok büyük mali desteklerin ve bununla birlikte ABD Merkez Bankası'nın ağırdan almasının mevcut duruma yol açtığını savundu. Hufbauer yakın zamanda Xinhua'ya, "Fed'in parasal genişleme ve sıfır faiz oranlarında çok ileri gittiğini düşünüyorum" dedi. ABD hükümetinin Çin ithal mallarındaki ek gümrük vergilerini kaldırması ya da en azından azaltması gerektiğini söyleyen, uzun süredir ticaret uzmanı olan Hufbauer, bu tür ticareti liberalleştirme önlemlerinin yüksek enflasyonu düşürmeye ve enflasyon beklentilerini dengelemeye yardımcı olacağını savundu.

PIIE'nin web sitesinde yayınlanan bir araştırmada Hufbauer ve meslektaşları Megan Hogan ve Yilin Wang, Çin ürünlerindeki ek gümrük vergilerinin kaldırılmasının doğrudan etkisinin TÜFE'de 0,3 yüzde puanlık bir azalma yaratacağını, ancak bunun da 0,3 yüzde puana "önemli miktarda" ekleyecek dolaylı bir etkinin olacağını savundu.

Hufbauer, "Bu, ABD firmalarına daha fazla rekabetle karşı karşıya kalacakları ve enflasyon ilerledikçe fiyat artışlarını ılımlı hale getirmelerine sebebiyet verecek oldukça büyük bir işaret olur" dedi.