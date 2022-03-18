Biden, Çinli mevkidaşı Şi'yi Rusya'ya ekipman desteğinin sonuçları konusunda uyardı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e Ukrayna savaşında Rusya'ya ekipman desteği vermenin sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Beyaz Saray, Biden ve Şi'nin bugün yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren video konferans görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Görüşmenin odağında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı olduğuna işaret edilen açıklamada, Biden'ın ABD ve müttefiklerinin bu konudaki duruşu ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Şi'ye detaylı bilgi verdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'da şehirlere ve sivillere yönelik zalimce saldırıları devam ederken, Çin'in Rusya'ya ekipman desteği vermesi durumunda bunun sonuçları konusunda açıklamalarda bulundu." ifadesine yer verildi.

Biden'dan "Tayvan politikamız değişmedi" mesajı

Biden'ın, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda diplomatik çözüme dikkat çektiğinin belirtildiği açıklamada, iki liderin ABD ve Çin arasındaki rekabetin yönetilmesi açısından iletişim kanallarının açık tutulmasının önemi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, ABD'nin Tayvan politikasının değişmediğini ve statükonun tek taraflı değiştirilmesine karşı çıkmaya devam ettiğini bir kez daha dile getirdi." ifadesi yer aldı.