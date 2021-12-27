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Biden'dan 768 milyar dolarlık savunma bütçesine onay - Son Dakika

Biden'dan 768 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

27.12.2021 21:05
Biden'dan 768 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılı için 768 milyar dolarlık savunma harcamasına izin veren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) onayladığını bildirdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2022 mali yılı için 768 milyar dolarlık savunma harcamasına izin veren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) onayladığını bildirdi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ayın başlarında Kongre'den geçen 2022 mali yılı için 768 milyar dolarlık savunma harcamasına izin veren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) onayladığı bildirildi. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 daha fazla askeri harcamaya izin veren NDAA, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine destek sağlayan Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi için 300 milyon dolar, Avrupa Savunma Girişimi için 4 milyar dolar ve Baltık güvenlik işbirliği için 150 milyon dolar içeriyor. Askeri personel maaşlarına yüzde 2,7'lik bir maaş artışının da yer aldığı NDAA'da daha fazla uçak ve gemi satın alımı da bulunuyor.

ÇİN'E KARŞI 7,1 MİLYAR DOLAR AYRILDI

NDAA'da Çin'e karşı Pasifik Caydırma Girişimi için 7,1 milyar dolar ayrılırken, Savunma Bakanlığı'nın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde zorla çalıştırılan Uygurlar tarafından fabrikalarda üretilen ürünlerin alınmasına yönelik yasak yer alıyor.

AFGANİSTAN İÇİN 16 ÜYELİ KOMİSYON

NDAA içerisinde ayrıca ABD'nin en uzun savaşı olarak kayıtlara geçen Afganistan'daki 20 yıllık savaşı incelemek için 16 üyeli bağımsız bir komisyon oluşturulması öngörülüyor.

(İHA)

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Ulusal Savunma, Beyaz Saray, Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Biden'dan 768 milyar dolarlık savunma bütçesine onay - Son Dakika
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