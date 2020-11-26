Biden'dan ABD halkına "hayat normale dönecek" sözü - Son Dakika

Biden'dan ABD halkına "hayat normale dönecek" sözü

26.11.2020 00:49
Biden'dan ABD halkına

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Amerikalılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yenecekleri ve hayatın normale döneceği sözünü verdi.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Amerikalılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yenecekleri ve hayatın normale döneceği sözünü verdi.

Biden, "Şükran Günü" öncesi "Biz bir virüs ile savaştayız, birbirimizle değil" diyerek, ABD halkına beraberlik mesajı verdi.

Salgının herkesi yorduğunu ve ülkeyi böldüğünü belirten Joe Biden, "Bu virüsü yenebileceğimizi biliyorum ve yeneceğiz de. Size söz veriyorum, hayat normale dönecek" dedi.

Biden, ABD halkını, "Şükran Günü" ile başlayan ve Noel ile yeni yılın da yaklaşmasıyla tatil sezonunda rekor sayıda artan vakalar nedeniyle seyahat etmemeleri konusunda da uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Şükran Günü, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'dan ABD halkına 'hayat normale dönecek' sözü - Son Dakika


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