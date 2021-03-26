Biden'dan, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 40 dünya liderine İklim Zirvesi daveti - Son Dakika

Biden'dan, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 40 dünya liderine İklim Zirvesi daveti

26.03.2021 23:21
Biden'dan, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 40 dünya liderine İklim Zirvesi daveti, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22- 23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler İklim Zirvesine 40 dünya liderini davet etti." ifadesine yer verildi.

Söz konusu zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayınlanacağına işaret edilen açıklamada, Biden'ın göreve geldiği ilk gün, Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşmasına geri döndüğü anımsatıldı.

Açıklamada, liderler zirvesinde, iklim değişikliği ile daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği aktarılırken, "Glasgow'da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Biden'ın davet ettiği 40 dünya lideri listesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi isimler yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'dan, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu 40 dünya liderine İklim Zirvesi daveti - Son Dakika


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