Biden'dan Chicago saldırganının yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'dan Chicago saldırganının yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat

04.07.2022 23:26
Biden'dan Chicago saldırganının yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat

ABD Başkanı Joe Biden, Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı şok olduğunu ve konuyu yakından takip edeceğini belirterek, saldırganın yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Chicago'da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında düzenlenen silahlı saldırıdan dolayı şok olduğunu ve konuyu yakından takip edeceğini belirterek, saldırganın yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verdiğini açıkladı.

Biden, saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, bu Bağımsızlık Günü'nde Amerikan toplumuna keder getiren amaçsız silah saldırısından dolayı şok olduk." ifadesini kullandı.

Olay yerindeki performanslarından dolayı acil yardım ekiplerine ve güvenlik güçlerine teşekkür eden Biden, "Şu anda kayıp olan saldırganın aranmasında yardım için federal güvenlik güçlerine emir verdim." bilgisini paylaştı.

Biden, bölge halkından yapılan uyarılara kulak asmalarını isteyerek, konuyu yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.

Chicago'daki silahlı saldırı

ABD'de llinois eyaletine bağlı Chicago şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bölge polisi, yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının şüpheliyi "18-20 yaşlarında, uzun siyah saçlı, mavi tişört giyen beyaz bir genç" olarak tanımladığı, saldırganın henüz yakalanamadığı bilgisi paylaşılmıştı.

YORUMLAR
500
ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü Geleceği gören robot yaptılar! Ortaya çıkan sonuç dünyayı hayrete düşürdü
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Chicago, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan Chicago saldırganının yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
22:33 Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül'ün vasiyeti yürek parçaladı
22:26 Teknik direktör Igor Tudor, Ligue 1'in dev ekibi Marsilya'nın başına geçti
21:51 Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
21:37 25 milyar lira zarar sonrası "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi! 5 şüpheli tutuklandı
21:26 Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı! Cenk ve Weghorst'dan sonra Muleka da Kartal oluyor
21:17 ABD'de Bağımsız Günü Kutlamaları'ndaki saldırı anbean böyle görüntülendi
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 23:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'dan Chicago saldırganının yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement