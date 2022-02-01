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Biden'dan darbenin 1. yılında Myanmar'da demokrasi çağrısı - Son Dakika

Biden'dan darbenin 1. yılında Myanmar'da demokrasi çağrısı

01.02.2022 01:57
Biden'dan darbenin 1. yılında Myanmar'da demokrasi çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki askeri darbenin 1. yılında ülke için demokrasi çağrısı yaptı ve ordunun sivillere yönelik eylemlerini kınadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'daki askeri darbenin 1. yılında ülke için demokrasi çağrısı yaptı ve ordunun sivillere yönelik eylemlerini kınadı.

Biden, Myanmar'daki darbenin 1. yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Yönetimi ele geçirdiğinden bu yana askeri yönetim, sayısız zalimane eylemlerde bulundu, aralarında çocukların da bulunduğu sivillere yönelik kelimelerle anlatılamayacak suçlar işledi." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 1500'den fazla insanın öldürüldüğünü ve binlerce kişinin haksız yere hapsedildiğini belirten Biden, "Bu darbe, Myanmar'ın tamamında yoğun acılara yol açar ve bölgesel istikrarın altını oyarken, rejim liderleri ve destekçileri yarattıkları kaostan faydalanmaya çalıştı." görüşünü paylaştı.

Biden'dan tutukluların serbest bırakılması çağrısı

Myanmar'da milyonlarca kişinin hayati yardımlara ihtiyacı olmasına rağmen, rejimin insani yardımın ulaşmasını engellediğine ve yardım çalışanlarına saldırdığına işaret eden Biden, tüm bu eylemleri kınadıklarını ve bunun sorumlularından hesap sormak için diğer ülkelerle çalıştıklarını vurguladı.

Biden, "Askeri rejim şu anki eylemlerinin tersinde hareket etmeli ve Aung San Suu Çii ile Win Myint dahil haksız yere tutuklanan, demokrasi yoluyla seçilmiş liderleri, gazetecileri, sivil toplum liderlerini, aktivistleri ve yabancı vatandaşları serbest bırakmalı. İnsani yardım çalışanlarına tam erişim verilmeli. Rejim, Myanmar'ın tekrar demokrasi yoluna girmesi için tüm taraflarla bir an önce anlamlı bir diyalog kurmalı." çağrısında bulundu.

Rejimin eylemlerini sürdürmesi halinde ABD'nin de yaptırımlarını sürdüreceğini vurgulayan Biden, Myanmar halkının yanında olduklarını ve demokrasi mücadelelerini desteklediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'dan darbenin 1. yılında Myanmar'da demokrasi çağrısı - Son Dakika


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