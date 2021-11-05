Biden'dan Demokratlar'a Mesaj: "Paketleri Masama Gönderin" - Son Dakika

Biden'dan Demokratlar'a Mesaj: "Paketleri Masama Gönderin"
05.11.2021 09:44
Amerika Başkanı Joe Biden, partisinin Virginia'daki seçim yenilgisinin ardından Kongre'deki Demokratlar'a seslendi ve yaklaşık 3 trilyon dolar tutarındaki biri 'sosyal' olarak nitelenen iki altyapı paketini masasına göndermelerini istedi.
Amerika Başkanı Joe Biden, partisinin Virginia'daki seçim yenilgisinin ardından Kongre'deki Demokratlar'a seslendi ve yaklaşık 3 trilyon dolar tutarındaki biri 'sosyal' olarak nitelenen iki altyapı paketini masasına göndermelerini istedi
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