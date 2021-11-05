Biden'dan Demokratlar'a Mesaj: "Paketleri Masama Gönderin" - Son Dakika

Amerika Başkanı Joe Biden , partisinin Virginia'daki seçim yenilgisinin ardından Kongre'deki Demokratlar'a seslendi ve yaklaşık 3 trilyon dolar tutarındaki biri 'sosyal' olarak nitelenen iki altyapı paketini masasına göndermelerini istedi

Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın tercümanına yapılan eleştirilere kızdı: Biden'ın tercümanı bir Türk, o güveniyor da biz niye güvenmiyoruz