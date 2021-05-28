Biden'dan Dışişleri Bakanlığı için 58,5 milyar dolar bütçe talebi - Son Dakika

ABD'de Joe Biden yönetiminin hazırladığı 2022 mali yılı bütçesinde, Dışişleri Bakanlığı için toplam 58,5 milyar dolar bütçe tahsis edilmesi öngörüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın yazılı açıklamayla paylaştığı ve Kongre'den talep edilen bütçe detaylarına yer verilen açıklamada, bakanlık ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) için 2022 mali yılında toplam 58,5 milyar dolarlık bütçe talep edildiği kaydedildi.

Blinken, söz konusu bütçenin geçen yıla kıyasla yüzde 10 artış anlamına geldiğini ve bunun diplomasiye verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Dünya genelindeki Amerikan diplomatik faaliyetlerinin sorunsuz ve etkili sürdürülebilmesi için bu bütçenin en etkin şekilde kullanılacağını vurgulayan Blinken, ABD'nin küresel diplomasi alanında daha etkili işler yapacağını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan söz konusu bütçe talebinde özellikle ABD'nin "küresel rakibi" olarak değerlendirdiği Çin ile mücadeleye yönelik adımları güçlendirmeye dönük bütçe tahsisleri dikkati çekti.

Bu kapsamda Orta Doğu'daki İran ve Çin etkisini kırmaya yönelik faaliyetler için 1,9 milyar dolar ayrılırken, benzer şekilde Çin'in "zararlı" eylemlerine karşı denge oluşturulabilmesi amacıyla siber güvenlik dahil çeşitli konu başlıklarında yapılacak çalışmalar için de 155 milyon dolar ayrıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinde diplomasiye öncelik vereceklerini ve ABD'nin küresel imajını düzeltmeye dönük diplomatik adımları güçlendireceklerini ifade etmişti.