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Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması

15.06.2021 13:40
Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünkü görüşmesi hakkında "iyi şeyler hissettiğini" söyledi.

Biden, AB-ABD Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.

Toplantıya girişte bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi.

Biden, diğer soruları yanıtlamadan von der Leyen ve Michel ile görüşmeye geçti.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması - Son Dakika


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