Biden'dan Filipinler'in yeni Devlet Başkanı Marcos'a tebrik - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, Filipinler'de devlet başkanlığı seçimini kazanan Ferdinand Marcos'u tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, telefonla görüştüğü Marcos'u seçimlerde gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik etti.

Biden, Marcos'a yeni dönemde de ABD-Filipinler ilişkilerini güçlendirerek devam ettirme niyetinde olduğunu ifade etti ve ikili ve bölgesel konulardaki görüş alışverişinin önemine işaret etti.

Filipinler Seçim Komisyonunun (COMELEC) resmi olmayan verilerine göre, eski diktatör Ferdinand Marcos'un aynı isimli oğlu, yüzde 58,92 ile seçimin galibi olmuştu. Seçimde Marcos'un en büyük rakibi Leni Robredo'nun oy oranı, yüzde 28,11'de kalmıştı.

Seçim sonuçları resmi olarak onaylandığında Marcos, mevcut Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den görevi devralacak.