Biden'dan Gaziler Günü'nde gazilerin sağlık hizmetlerini geliştirme sözü - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, gazilerin fiziki ve psikolojik sağlığını geliştirmeyi öncelik edineceğini açıkladı.

Biden, başkent Washington yakınlarındaki Arlington Milli Mezarlığı'nda 11 Kasım Gaziler Günü nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı.

Mezarlıkta bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk sunan Biden, törende yaptığı konuşmada, ABD'nin tehlikeli görevlerde bulunan askerleri ve ailelerini korumanın en öncelikli görevi olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca gazilerimizin fiziki yaralanmalarından dolayı daha iyi sağlık hizmetlerine ulaşmasını sağlayacağız." dedi.

Biden, savaş alanlarında bulunan gazilerin psikolojilerinin de kendileri için önemli olduğunu, gaziler arasındaki intihar vakalarını azaltmayı planladığını belirtti.

Kendi oğlunun da Kosova ve Irak'ta askerlik yaptığını anımsatan Biden, "Gaziler, siz bu ülkenin bel kemiği değil omurgasısınız." ifadesini kullandı.