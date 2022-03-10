Biden'dan Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Yoon'a tebrik - Son Dakika
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Biden'dan Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Yoon'a tebrik

10.03.2022 07:35
Biden'dan Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Yoon'a tebrik

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol'u tebrik etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol'u tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Yoon'u telefonla arayarak tebrik ettiği ve ABD-Güney Kore ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yaptığı kaydedildi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Kore Yarımadasındaki durum ve diğer bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı bildirildi.

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol, oyların yüzde 48,59'unu alarak kazanmıştı.

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Kaynak: AA

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