Biden'dan iklim değişikliğinin "varoluşsal bir tehdit" olduğu açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'dan iklim değişikliğinin "varoluşsal bir tehdit" olduğu açıklaması Açıklaması

21.07.2022 08:42
Biden'dan iklim değişikliğinin "varoluşsal bir tehdit" olduğu açıklaması Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin ABD ve tüm dünya için "varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirterek, bu konuda Kongrenin adım atmadığını, bu nedenle de kendisinin yeni adımlar atacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin ABD ve tüm dünya için "varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirterek, bu konuda Kongrenin adım atmadığını, bu nedenle de kendisinin yeni adımlar atacağını söyledi.

Biden, Massachusetts eyaletindeki bir rüzgar enerjisi tesisinde iklim değişikliğine ilişkin yol haritasını açıkladı.

Göreve geldiği ilk günden bu yana iklim değişikliği konusuna eğildiğini dile getiren Biden, olağanüstü hava koşullarının geçen yıl ABD'de 145 milyar dolar hasara yol açtığını vurguladı.

Biden, "Olağanüstü hava koşulları halihazırda ABD'deki askeri alanlarımıza zarar verdi. Ekonomimiz risk altında. Harekete geçmeliyiz. Ağır hava koşulları tedarik zincirini kırıyor, müşteriler ve işletmeler için gecikmelere ve mal yokluğuna yol açıyor. İklim değişikliği tam anlamıyla ülkemiz ve tüm dünya için tam anlamıyla varoluşsal bir tehdittir." dedi.

"Acil durum" mesajı

Kongredeki Cumhuriyetçilerin kendisinin iklim planını hiçbir şekilde desteklemediğinden yakınan Biden, "Kongre yapması gerekeni yapıp iklim değişikliği konusunda adım atmıyor. İklim değişikliği bir acil durum ve ben konuya bu gözle bakacağım. Ben adım atacağım." ifadesini kullandı.

Biden, şu anda 100 milyon ABD'linin aşırı sıcakların tehdidi altında olduğuna işaret ederek, gelecek haftalarda iklim değişikliği konusunda bir dizi kararname imzalayacağını belirtti.

Bir süredir iklim değişikliği konusunda "acil durum" ilan edip etmeyeceği tartışılan Biden, "İklim değişikliği bir acil durumdur. Bu sözlerimi resmiyete dökmek için ilerleyen günlerde adımlar atacağım." dedi.

Biden, ülkenin güneydoğu kıyılarında ve Meksika körfezinde kıyı rüzgar türbinlerinin kurulmasına teşvik eden planını da konuşmasında duyurdu.

YORUMLAR
500
Biden: '10 gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşacağımı düşünüyorum' Biden: '10 gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşacağımı düşünüyorum' Beyaz Saray, Biden'ın 'kanser hastayım' ifadelerine açıklık getirdi Beyaz Saray, Biden'ın 'kanser hastayım' ifadelerine açıklık getirdi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Massachusetts, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan iklim değişikliğinin 'varoluşsal bir tehdit' olduğu açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:33 Alişan'dan kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygusal sözler: Allah o anda canımı alsın
06:08 Çiftçilere buğday için 1 TL, arpa için 0,50 TL prim desteği ödenecek
08:02 Tarkan'dan yeni şarkı müjdesi! 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısı için son hazırlıklar
07:36 Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı
00:41 Korona tablosunda vakaların tırmanışı sürüyor! 1 haftada vaka sayıları neredeyse 2 katına çıktı
00:26 Biden'ın "Kansere sahibim" sözleri merak uyandırdı! Dedikodular sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi
00:14 Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı
00:12 Jorge Jesus'tan transfer sorusuna tepki: Kiev rövanşında oynayamayacak oyuncular için konuşmaya gerek yok
23:46 Fener'in Devler Ligi ön eleme maçında oyuna giren Arda Güler taraftarı heyecanlandırdı! Genç yıldız çektiği şut sonrası ilginç anlar yaşandı
23:15 Düzce 4.2 şiddetindeki depremle sallandı! AFAD'dan "Olumsuz ihbar bulunmamaktadır" açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 08:42:07. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'dan iklim değişikliğinin "varoluşsal bir tehdit" olduğu açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement