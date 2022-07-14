Biden'dan İran'ın nükleer silah girişimine zehir zemberek sözler: Nükleer silahları olmaması için gerekirse güç kullanırız!

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Yair Lapid buluşmada bir araya geldi. Liderler, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına karşı ortak bir deklarasyon imzaladı.

"İRAN'A KARŞI DİPLOMASİ BİR İŞE YARAMAYACAK"

Ortak basın toplantısında konuşan Lapid, Biden'a hitaben İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı "diplomasinin işe yaramayacağını" söyledi. "Dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğimiz." diyen İsrail Başbakanı, "Kelimeler onları durduramayacak. Sayın Başkan, diplomasi onları durduramayacak. İran'ı durduracak tek şey, nükleer programlarını geliştirmeye devam ederlerse özgür dünyanın güç kullanacağını bilmektir. Onları durdurmanın tek yolu, masaya güvenilir bir askeri tehdit koymaktır." ifadelerini kullandı.

"İRAN DÜNYAYI ALDATMAYA DEVAM EDERSE BEDEL ÖDEYECEK"

"İran rejiminin dünyayı aldatmaya devam ederse ağır bir bedel ödeyeceğini" savunan İsrail Başbakanı, " Orta Doğu'da artık bir alternatifimiz var. Büyüyor ve güç kazanıyoruz. Barışa inanan ılımlı ülkelerle ittifaklar oluşturuyoruz." dedi.

Lapid, İsrail- Filistin sorununa ilişkin "iki devletli çözüm" konusundaki tutumuna yönelik bir soruyu ise şöyle yanıtladı: "İki devletli çözüm hakkında pozisyonumu değiştirmedim. İki devletli çözüm, Yahudi çoğunluğu olan İsrail için güçlü bir demokratik statünün garantisidir."

BİDEN'DAN PUTİN'E ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Biden ise Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirdi. Biden, "Putin'in Ukrayna'ya saldırısı, dünyanın her yerinde barış ve istikrar için bir meydan okumadır. Putin'in savaşı stratejik bir başarısızlık olmalı ve özgür dünya, Ukrayna'nın demokrasiye ulaşmasına yardım etme kararlılığımızı desteklemelidir. ABD, Rus şiddeti tarafından harap olan ve yerlerinden edilen Ukrayna ve Ukraynalıları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"İRAN'IN NÜKLEER GÜÇ OLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İran'ın nükleer faaliyetlerine de değinen Biden, "İran'ın nükleer güç olmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi. Sözlerini sürdüren Biden, "Diplomasinin, bu sonuca ulaşmanın en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum. Ve bölgede, teröre destek veren balistik füze programı ve Hizbullah gibi teröristlere, uzantılarına silah aktarılması gibi İran'dan gelen tehditlere karşı koymak için İsrail ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"GEREKİRSE GÜÇ KULLANIRIZ"

Joe Biden İsrail televizyonu Kanal 12'ye verdiği söyleşide "İran'ın nükleer silahları olmaması için gerekirse güç kullanırız" dedi. İran'la nükleer anlaşmayı diriltmekte kararlı olduğunu söyleyen Biden, "Şu andan daha kötü olan bir şey varsa o da nükleer silaha sahip İran" dedi.