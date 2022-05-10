Biden'dan İtalya Başbakanı ile görüşmesinde "güçlü AB" vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'dan İtalya Başbakanı ile görüşmesinde "güçlü AB" vurgusu

10.05.2022 21:55
Biden'dan İtalya Başbakanı ile görüşmesinde "güçlü AB" vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede güçlü bir Avrupa Birliği'nin ABD'nin çıkarına olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede güçlü bir Avrupa Birliği'nin ABD'nin çıkarına olduğunu söyledi.

Biden ve Draghi görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın her zaman ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu belirten Biden, "Güçlü bir AB, ABD'nin çıkarınadır. Herkes için iyidir." ifadesini kullandı.

Biden, Rusya- Ukrayna savaşını da "korkunç" olarak nitelendirerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, bizi bölebileceğini düşündü ama biz olumlu adımlar attık." diye konuştu.

Draghi'den "şiddete son" vurgusu

Draghi ise Biden'a misapirverliği için teşekkür ederek, "Ülkelerimiz arasındaki bağlar her zaman güçlü olmuştur ve Ukrayna'daki savaş bunları daha da güçlendirdi." ifadesini kullandı.

Avrupa ile ABD'nin Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yaptırım konusunda aynı çizgide olduğuna işaret eden Draghi, "Şunu da söylemem gerekir ki Avrupa ve İtalya halkı, bu katliamlara, bu şiddete ve bu kıyıma bir son verilmesini istiyor." dedi.

Draghi, gerginliği azaltmak konusunda çaba sarf ettiklerini belirterek, "İnsanlar, ateşkesin sağlanacağına ve güvenilir bir müzakere ortamı kurulabileceğine inanmak istiyor." görüşünü paylaştı.

Karşılıklı açıklamaların ardından iki lider arasındaki görüşme basına kapalı devam etti.

YORUMLAR
500
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron'un 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisini eleştirdi Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Macron'un 'Avrupa siyasi topluluğu' önerisini eleştirdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya ve Hollanda Dışişleri Bakanlarıyla görüştü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya ve Hollanda Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Avrupa Birliği, Oval Ofis, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'dan İtalya Başbakanı ile görüşmesinde 'güçlü AB' vurgusu - Son Dakika


Son Dakika
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Biden'dan İtalya Başbakanı ile görüşmesinde "güçlü AB" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement