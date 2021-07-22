Biden'dan, Küba'da hükümet karşıtı göstericilere müdahale eden yönetime kınama - Son Dakika

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Küba'daki toplu gözaltıları ve "düzmece" yargılamaları kınadığını belirtti.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Biden'ın "Küba'daki, yıldırma ve susturma tehditlerine rağmen konuşma cesareti gösteren halka yönelik toplu gözaltı ve düzmece yargılamaları kesin olarak kınıyorum." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Küba halkının ifade ve gösteri özgürlüğü olduğu kaydedilerek, Biden yönetiminin Küba'da göstericilerin yanında yer aldığı, halkın taleplerine baskı ile cevap veren ülke rejimine karşı yeni yaptırımlar getirdiği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan demokrasi yanlısı, barışçıl protestoları bastırdıkları gerekçesiyle Küba Savunma Bakanı Alvaro Lopez Miera ile İçişleri Bakanlığına bağlı özel kuvvetler biriminin yaptırım listesine eklendiği kaydedilmişti.

Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Küba'da binlerce kişi düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde slogan atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı.

Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diaz-Canel, Küba halkının mutsuzluğunun başlıca sebebinin ABD yaptırımları olduğunu belirtmiş, ülkede meydana gelen gösterileri "vandalizm" olarak nitelendirmişti.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, bu hafta sonu hükümet karşıtı gösterilerde 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülmüştü.