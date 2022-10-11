Ürdün: Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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Ürdün: Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

11.10.2022 19:32
Ürdün: Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Ürdün, Lübnan ile İsrail arasında varılan deniz sınırı anlaşmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Ürdün, Lübnan ile İsrail arasında varılan deniz sınırı anlaşmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmaya "ABD'nin yoğun çabaları sonucunda" varıldığını belirtti.

Mecali, deniz sınırı anlaşmasının önemine işaret ederek Lübnan'ın Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından yararlanabileceğini ve bu durumun içinde bulunduğu ekonomik zorlukları aşmada ülkeye yardımcı olacağını kaydetti.

Ürdün'ün kardeş ülke Lübnan'ın çıkarına olan ve güvenlik ve istikrarını tesis eden tüm adımları desteklediğini, tüm zorluklar karşısında Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Mecali, bu süreçte ABD'nin oynadığı rolden de övgüyle bahsetti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, bugün İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD'li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldıklarını açıklamıştı.

Lübnan değişiklik talep etti, İsrail reddetti

Lübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verdiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in 6 Ekim'de anlaşma taslağında Beyrut'un değişiklik taleplerini reddettiği bildirilmişti.

Lapid'in, "Lübnan'ın anlaşma metninde yapılmasını istediği değişiklikleri kabul etmediği ve müzakere ekibine bunları reddetmesi talimatı verdiği" belirtilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da Hizbullah'ın İsrail'in altyapısına zarar vermeye kalkışması durumunda Lübnan'ın ödeyeceği askeri bedelin "ağır olacağı" tehdidinde bulunmuştu.

Son tıkanmanın ardından, ABD'li diplomat ve arabulucu Amos Hochstein'in hafta sonu boyunca taraflarla görüşmeler gerçekleştirdiği ve müzakerelerde aşama kaydedildiği bildirilmişti.

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Kaynak: AA

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