Biden'dan Muhammed bin Selman ile görüşme sorusuna yanıt Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'dan Muhammed bin Selman ile görüşme sorusuna yanıt Açıklaması

17.06.2022 23:13
Biden'dan Muhammed bin Selman ile görüşme sorusuna yanıt Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisinde ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum.

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisinde ülkenin Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak." yanıtını verdi.

Hafta sonu tatilini geçirmek üzere Delaware'e giden Biden, uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, gelecek ayki Suudi Arabistan gezisine ilişkin bir gazetecinin "Suudi Arabistan'a gittiğinizde (Gazeteci Cemal) Kaşıkçı cinayetini nasıl ele alacaksınız?" şeklindeki sorusuna, "Bugüne kadar nasıl ele aldıysam öyle. Muhammed bin Selman ile görüşmeyeceğim, oraya uluslararası bir toplantı için gidiyorum. O (Muhammed Bin Selman) da bu toplantının bir parçası olacak." cevabını verdi.

Biden, Ukrayna'da kaçırıldığı iddia edilen 3 Amerikan vatandaşı hakkındaki bir soruya da, "Bu konu hakkında bilgilendirdim. Bu kişilerin nerede olduğunu bilmiyorum ama Amerikalılara tekrar hatırlatmak isterim ki şu an Ukrayna'ya gitmenin zamanı değil." cevabını verdi.

Beyaz Saray, Biden'ın 13-16 Temmuz'da İsrail ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği ve buradaki temasları kapsamında Muhammed bin Selman ile de görüşeceğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la görüşecek Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan Muhammed bin Selman ile görüşme sorusuna yanıt Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:59 Parkta gördüğü husumetlisine 3 el ateş eden adamın sözleri pes dedirtti: Bilseydik daha yakışıklı çıkardık
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
21:49 Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 23:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: Biden'dan Muhammed bin Selman ile görüşme sorusuna yanıt Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement