Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: "Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum" - Son Dakika
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Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: "Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum"

03.06.2022 21:55
Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: "Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum"

ABD Başkanı Joe Biden, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar diliyorum.

ABD Başkanı Joe Biden, Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına, "Kendisine Ay'a yolcuğunda başarılar diliyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware'de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.

Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var." ifadelerini kullandığı ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Biden'a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise "Teşekkürler Başkan" mesajıyla NASA'nın SpaceX'i ABD'lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: 'Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum' - Son Dakika

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