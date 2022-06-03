Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var." ifadelerini kullandığı ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddialarının sorulması üzerine Biden, "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Biden'dan 'ya yarı otomatik silahları yasaklayın ya da silah alma yaşını artırın' çağrısı

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: 'Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum' - Son Dakika

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