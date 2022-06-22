Biden'dan petrol sektörüne daha çok petrol rafine etme çağrısı - Son Dakika
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Biden'dan petrol sektörüne daha çok petrol rafine etme çağrısı

22.06.2022 21:47
Biden'dan petrol sektörüne daha çok petrol rafine etme çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatları ile mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyeti yapmaya davet ederken, petrol şirketlerinin de daha çok petrol rafine etmeleri gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatları ile mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyeti yapmaya davet ederken, petrol şirketlerinin de daha çok petrol rafine etmeleri gerektiğini belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin eylüle kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.

Eyaletleri de benzer şekilde bir süreliğine vergi muafiyeti yapmaya davet eden Biden, petrol şirketlerine de çağrıda bulundu.

Biden, ülkede enerji üretiminin rekor kırdığını belirterek, "Demek ki sorun petrol üretiminde değil. Buradan petrol endüstrisini, daha çok petrol rafine etmeye davet ediyorum. Böylece halkın üzerindeki yükü bir nebze alabiliriz." dedi.

Rusya- Ukrayna savaşına da değinen ve konuştuğu esnada arkasında savaşa ilişkin görüntülere yer veren Biden, tüm dünyada yükselen petrol fiyatlarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Biden, ABD'deki herkesin Ukrayna'ya destek için birlik olduğuna işaret ederek, "Bugün beni ABD'deki yüksek petrol fiyatları için eleştiren Cumhuriyetçiler, şimdi bana Ukrayna'yı desteklediğim için yanlış yaptığımı mı söylüyorsunuz? Putin'e karşı durduğum için yanlış yaptığımı mı söylüyorsunuz?" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan petrol sektörüne daha çok petrol rafine etme çağrısı - Son Dakika

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