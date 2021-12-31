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Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda yaptırım uyarısı - Son Dakika

Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda yaptırım uyarısı

31.12.2021 23:48
Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda yaptırım uyarısı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna konusunda askeri adım atması halinde ağır yaptırımlara maruz kalacağını söylediğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesinde Moskova'nın Ukrayna konusunda askeri adım atması halinde ağır yaptırımlara maruz kalacağını söylediğini açıkladı.

Biden, yılbaşı tatilini geçirdiği memleketi Wilmington kentinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine Biden, "Devlet Başkanı Putin'e (Ukrayna konusunda askeri adım atması durumunda) ağır yaptırımlar getireceğimizi ve NATO müttefiklerimizle birlikte Avrupa'daki görünürlüğümüzü artıracağımızı açıkça söyledim." yanıtını verdi.

Biden, dünkü görüşmelerinin ardından ocak ayında ABD ile Rusya arasında yapılacak Ukrayna görüşmelerine ve yine Rusya ile NATO arasında yapılacak temaslara bakacaklarını hatırlatarak, "Bu görüşmelerin işe yarayabilmesinin ancak tansiyonun düşürülmesine bağlı olduğunu vurguladım. Ancak her zaman müzakere etmeyi ve ilerleme sağlamayı umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerini tutması karşısında ABD'nin ne yapacağına ilişkin soru üzerine de Biden, "Burada kamuoyu önünde bunları konuşacak değilim ancak kendisine (Putin'e) Ukrayna'yı işgal edemeyeceğini açıkça söyledik." dedi.

Beyaz Saraydan önceki gün yapılan açıklamada, ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusundaki güvenlik görüşmelerinin 10 Ocak'ta başlayacağı bildirilmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO-Rusya Konseyini 12 Ocak'ta toplantıya çağırmaya karar verdiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Biden'dan Putin'e Ukrayna konusunda yaptırım uyarısı - Son Dakika
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