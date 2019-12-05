Son Dakika Haberleri: Biden'dan rakibine videolu gönderme: Dünya liderleri Trump'a gülüyor
Son Dakika Dünya Biden'dan rakibine videolu gönderme: Dünya liderleri Trump'a gülüyor - Son Dakika Dünya

Biden'dan rakibine videolu gönderme: Dünya liderleri Trump'a gülüyor

6 saat önce

Çarşamba gecesi Twitter'a yüklenen video üzerinden 12 saat geçmeden 6,7 milyon kez izlendi

Biden'dan rakibine videolu gönderme: Dünya liderleri Trump'a gülüyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratların Başkanlık aday adayı Joe Biden Başkan Donald Trump'ı dünya liderlerinin güldüğü bir figür olmakla eleştirdi.


NATO zirvesinde verilen bir resepsiyonda Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump hakkında alaylı konuşmaları da dahil farklı görüntülerin birleştirilmesinde oluşan bir videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Biden "Dünya Başkan Trump'a gülüyor. Onun gerçekten tehlikeli bir şekilde yetersiz ve dünya liderliği yapamayacak biri olduğunu görüyor. Ona başkomutan olarak bir dört yıl daha veremeyiz." notuyla paylaştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Emmanuel Macron, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:58 
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