Üye Girişi
Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü - Son Dakika

Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü

08.02.2022 09:12
Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da yaptığı ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü vererek, "Eğer Rusya işgal ederse, o zaman artık bir Kuzey Akım 2 olmayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Beyaz Saray'da yaptığı ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü vererek, "Eğer Rusya işgal ederse, o zaman artık bir Kuzey Akım 2 olmayacak. Buna bir son vereceğiz. Size söz veriyorum, bunu yapacağız" ifadelerini kullanarak, tüm NATO'nun işgal durumunda harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilimi görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. İkili yaptıkları ortak açıklamada, müttefiklerin birlik içinde hareket ettiğini belirterek, Almanya ve ABD'nin krizi çözmek için işbirliğini yaptığını vurguladı.

Basın toplantısını başlatan ABD Başkanı Joe Biden, "Almanya'ya, Doğu Avrupa'daki diğer tüm ortaklarımıza ve Avrupa Birliği'ne bu ortak çabadaki çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. Biden, "Bugün Almanya ile yakın işbirliğini görüştük. Almanya, bizim en güvenilir ortaklarımızdan biri. Birlikte hareket edeceğiz, birleşik olacağız ve bütün adımları beraber atacağız." dedi.

Biden, "Almanya, ABD ile müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bu duruma diplomatik çözümler getirmek için çalışıyor. Almanya ile diplomasinin tüm tarafların ilerlemesindeki en iyi yol olduğu konusunda hemfikiriz" dedi

"RUSYA İŞGAL EDERSE, NATO HAZIR"

Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda NATO'nun harekete geçmeye hazır olduğunu ifade eden Biden, "Rusya ile müzakereleri iyi niyetle sürdürmeye istekli olduğumuzu çok net bir şekilde belirttik. Ancak Rusya Ukrayna'yı işgal etmeyi seçerse, ortaklarımızla beraber hazırız, tüm NATO hazır" dedi.

"KUZEY AKIM 2'Yİ DURDURACAĞIZ"

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'dan Almanya'ya gaz taşıyacak olan bir denizaltı boru hattı olan Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü verdi. Biden, "Eğer Rusya işgal ederse, o zaman artık bir Kuzey Akım 2 olmayacak. Buna bir son vereceğiz. Size söz veriyorum, bunu yapacağız" dedi.

"UKRAYNA'DAKİ ABD VATANDAŞLARI ÜLKEYİ TERK ETMELİ"

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumuna karşı Ukrayna'daki ABD ülkeyi terk etmesinin "akıllıca" olacağını söyledi. Biden, "şu anda Ukrayna'da bulunan Amerikalıların ülkeyi terk etmeleri bence akıllıca olur. Diplomatik birliklerimizden bahsetmiyorum, orada bulunan Amerikalılardan bahsediyorum" dedi.

"RUSYA'YA YÜKSEK BEDEL ÖDEYECEĞİ KONUSUNDA AÇIK OLDUK"

Biden ve Scholz, Rusya'nın Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karsı ihlal eylemine geçmesi durumunda "hızlı ve ciddi" yaptırımların uygulanacağına dikkat çekti. Almaya Başbakanı Scholz, "Çok zor bir durumdayız. Ukrayna'ya yönelik askeri bir tehdit var ve buna sessiz kalamayız. Ukrayna sınırında çok sayıda asker görüyoruz ve bu Avrupa güvenliği için ciddi bir tehdit. Bu yüzden birlikte hareket etmemiz ve birlikte durmamız önemli. Bunun için ne gerekiyorsa birlikte yapacağız" dedi.

Scholz, "Biz tek ses olmaya ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ukrayna'ya karşı bir askeri saldırı olursa Rusya için üzerinde birlikte kararlaştırdığımız, yüksek bedellerin olacağını çok net bir şekilde belirttik" ifadelerini kullandı.

Sczholz, Biden ile yüksek bedeller konusunda hem fikir olduğunu belirterek, "Başkan Putin'e karşı ile hem telefonda hem de şahsen çok açık sözlü oldum. Şimdiye kadar uygulanmamış en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacağız" dedi.

(Aylin Albayrak/ İHA)

Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:10 Parola: Peynir zeytin! Dolandırıcılar yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdı
08:51 ABD Rusya için geri adım: Öyle bir şey söylemedik
08:50 Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!
08:47 Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor
08:23 Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı
08:20 Şok iddia: Tosuncuk'un parasını şarkıcı Tuğba Özerk mi aklıyor?
08:13 Sokak sokak gezip akü çalan hırsız, 150 saatlik aramanın ardından yakalandı
08:04 Bugün hava nasıl olacak? 55 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Bölgelerimizde hava durumu!
08:04 Survivor'un 19. bölüm fragmanında gönüllüler takımı erkekleri kavga ediyor
08:01 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 09:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'dan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2'yi durdurma sözü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement