Biden'dan siber saldırılarla ilgili kriz çıkaracak misilleme mesajı: Rusya'ya gerekli cevap verilecek - Son Dakika

Biden'dan siber saldırılarla ilgili kriz çıkaracak misilleme mesajı: Rusya'ya gerekli cevap verilecek

23.12.2020 00:18

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Microsoft dahil birçok kritik şirkete ve bakanlıkların dijital alt yapılarına düzenlenen saldırıya ilişkin mevcut Başkan Trump'a suçlamalar yöneltti. Saldırının arkasında Rusya'nın olduğunu kaydeden Biden, "Gerekli cevap verilecek" dedi.

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, siber güvenlik ihlalinin ulusal güvenlik için büyük bir risk oluşturduğunu, dikkatli bir şekilde planlanıp düzenlendiğini söyledi.

Biden, yabancı aktörlerin en az geçen yılın sonundan beri bu saldırı üzerinde çalıştığını belirterek, Trump yönetiminin siber güvenliği önceliğine almadığını belirtti. ABD Başkanı, "Siber saldırı karşılıksız kalmamalı. Sorumlu olanlarım bulunması içi adım atılması gerek. Bu saldırı Trump'ın yönetiminde, kendisi yönetmezken oldu." diye konuştu.

BIDEN RUSYA'YI İŞARET ETTİ

Bıden, Trump yönetiminin siber saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttuğuna dair resmi bir açıklama yapması gerektiğini kaydederek "Siber saldırının kontrol altında olduğuna dair bir kanıt görmüyorum. ABD siber saldırıya tepki verecek ancak seçenekleri tartışmayacağım" ifadelerini kullandı.

TRUMP, ÇİN'İ İŞARET ETMİŞTİ

Trump, "Rusya, Rusya, Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu, çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin'in de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!)" diyerek Çin'i işaret etmişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıkları ile bazı hükümet kuruluşlarına siber saldırılar olmuş, söz konusu saldırıların ardında Rusya yönetiminin olduğu iddia edilmişti. ABD'de Hazine, Ticaret ve İç Güvenlik bakanlıklarına yapılan siber saldırıların ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Siber Birleşik Koordinasyon Grubu kurmuştu.

Biden'dan siber saldırılarla ilgili kriz çıkaracak misilleme mesajı: Rusya'ya gerekli cevap verilecek

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden'dan siber saldırılarla ilgili kriz çıkaracak misilleme mesajı: Rusya'ya gerekli cevap verilecek - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Malatya'da devlet yurdunda kalan 7 kız çocuğu kayboldu Rıdvan Dilmen'den Diagne'ye eleştiri: G.Saray'da kapris yapacak en son kişi sensin Şişli Polis Merkezi önündeki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırganın ağabeyi de can almış Ebola virüsünü keşfeden Profesör Muyembe Tamfum: Koronadan daha ölümcül virüsler geliyor Söğüt'teki dev altın rezervinin keşfedildiği maden sahası havadan görüntülendi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi
Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup olan Juventus, bu sezon ligde ilk defa yenildi Fiorentina'ya evinde 3-0 mağlup olan Juventus, bu sezon ligde ilk defa yenildi         
00:44
Bakan Koca, koronavirüs salgınında 4 ilin son durumunu paylaştı! Hatay'da vaka oranındaki düşüş dikkat çekti Bakan Koca, koronavirüs salgınında 4 ilin son durumunu paylaştı! Hatay'da vaka oranındaki düşüş dikkat çekti         
00:08
Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti Türk hackerlar, Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'in sitesini çökertti         
23:26
'2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var '2020'nin Uluslararası En İyi 15 Dizisi' açıklandı! Listede bir Türk yapımı da var         
23:11
Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu Kanada'da 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili bulundu         
21:50
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Koronavirüsün ev içi bulaşma oranı yüzde 85'e yükseldi         
21:32
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! 11 ilde sarı alarm verildi         
19:15
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın" sözlerine Soylu'dan tepki: Allah'ım ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol         
18:28
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor Fiziki SIM kartlar tarih oluyor! eSIM uygulaması 2021'de başlıyor         
13:42
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 01:00:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden'dan siber saldırılarla ilgili kriz çıkaracak misilleme mesajı: Rusya'ya gerekli cevap verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei