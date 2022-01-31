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Biden'dan Taliban'a "eski Amerikan askerinin serbest bırakılması" çağrısı - Son Dakika

Biden'dan Taliban'a "eski Amerikan askerinin serbest bırakılması" çağrısı

31.01.2022 21:52
Biden'dan Taliban'a "eski Amerikan askerinin serbest bırakılması" çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, 2 yıl önce Afganistan'da Taliban tarafından kaçırıldığı iddia edilen eski ABD askeri Mark Frerichs'in serbest bırakılması için Taliban'a çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, 2 yıl önce Afganistan'da Taliban tarafından kaçırıldığı iddia edilen eski ABD askeri Mark Frerichs'in serbest bırakılması için Taliban'a çağrıda bulundu.

Biden, ABD vatandaşı, eski Amerikan askeri ve inşaat mühendisi Frerich'in Afganistan'ın başkenti Kabil'de kaçırılmasının 2. yılında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, Frerich'in Afganistan'da 10 yıl boyunca Afgan halkına yardım etmek üzere inşaat mühendisliği yaptığını belirten Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalıların veya herhangi bir masum sivilin güvenliğini tehdit etmek hiçbir zaman kabul edilemez. Rehin almak ise ayrıca bir zalimlik ve korkaklık eylemidir. Taliban, meşruiyet emellerinin dikkate alınmasını beklemeden önce Mark'ı derhal serbest bırakmalıdır. Bu, pazarlık konusu olamaz. Taliban ile her görüşmede, Mark'ın davasını gündeme getirdik ve Taliban'a bir ABD vatandaşını rehin tutarken aradığı meşruiyet düşüncelerinin imkansız olduğu konusunda net olduk."

Biden, Frerich'in serbest bırakılmasının, pazarlık konusu olmadığını vurgulayarak, "Taliban liderliğine şu net mesaj göndermeye devam edeceğiz; Mark'ı derhal ve güvenli şekilde serbest bırakın ve rehin alma uygulamaların son verin." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Frerich'in "masumiyetine rağmen" Taliban ve ona bağlı örgütlerce rehin tutulduğunu kaydetti.

Olay

Frerich, 31 Ocak 2020'de Kabil'de ortadan kaybolmuştu.

ABD, eski Deniz Kuvvetleri askeri ve inşaat mühendisi Frerich'in Taliban'ın Hakani Ağının elinde olduğunu iddia ediyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Joe Biden, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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