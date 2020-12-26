Biden'dan Trump'a Kovid-19 ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Biden'dan Trump'a Kovid-19 ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı Açıklaması

26.12.2020 21:21
Biden'dan Trump'a Kovid-19 ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı Açıklaması, System.String[]

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a Kongre'nin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı yaptı.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a Kongre'nin onayladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı yaptı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın ekonomik destek paketini imzalama sorumluluğundan kaçınmasının "yıkıcı sonuçları"nın olacağı uyarısında bulundu.

Yaklaşık 10 milyon ABD'linin işsizlik yardımı alamayacağına, birkaç gün içinde hükümet fonunun süresinin dolacağına ve orduda maaşların ödenmesinin riske gireceğine dikkati çeken Biden, bir haftadan kısa sürede ise tahliye kararının süresinin dolacağı ve milyonlarca kişinin evlerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Biden, ekonomik destek paketi gecikirse küçük iş yerlerinin ayakta kalamayacağını ve halkın doğrudan nakit yardımı alamayacağını belirterek, Kovid-19 aşısı umut vadetmesine rağmen dağıtımı için de fona ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Destek paketinin kritik önem taşıdığını ve imzalanarak yasalaşması gerektiğini vurgulayan Biden, "Trump, birlikte çalışan ve destek paketini onaylayan Kongre'ye katılmalı ve milyonlarca Amerikalının bu tatil sezonunda masaya yemek koyduğundan ve başlarını sokacak çatıları olduğundan emin olmalı." ifadesini kullandı.

ABD Kongresi, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısını 21 Aralık'ta onaylamıştı.

Trump ise Kongre'nin onayının ardından kendisine imzaya sunulan Kovid-19 salgınına yönelik destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını "rezalet" olarak nitelendirmiş ve bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'dan Trump'a Kovid-19 ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti Husumetli olduğu şahsı, eşinin gözleri önünde öldürdü Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadı F.Bahçe'de vakalar artıyor! Ozan Tufan'dan sonra 3 futbolcu daha koronaya yakalandı Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Savunma hücrelerimize karşı görünmez oldu ABD'de bir kişi, kar nedeniyle kapanan yolu açmak için lav silahı kullandı Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada
Maç esnasında Fenerbahçe'ye haciz şoku! Yöneticilerin müdahalesiyle ortalık karıştı Maç esnasında Fenerbahçe'ye haciz şoku! Yöneticilerin müdahalesiyle ortalık karıştı         
20:56
Emekli sağlıkçı, sahte alkolden hayatını kaybetti Emekli sağlıkçı, sahte alkolden hayatını kaybetti         
20:48
Yılmaz Erdoğan, Netflix için çekilen 'Kin' isimli filmde başrol oyuncusu olacak Yılmaz Erdoğan, Netflix için çekilen 'Kin' isimli filmde başrol oyuncusu olacak         
20:32
BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşının en önemli yan etkisi alerji BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşının en önemli yan etkisi alerji         
20:07
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 118 yeni vaka tespit edildi         
19:07
CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga CHP'li Engin Özkoç'un sözleri ortalığı karıştırdı! Meclis'te yılın son oturumunda yumruklu kavga         
18:09
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeyi açtı! Türkiye'de ilk kez lityum üretimi gerçekleştirilecek         
14:58
46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi 46 yıl sonra toplu mezarlardan çıkartılan 14 çocuk, düzenlenen törenle şehitliğe defnedildi         
14:24
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu Bomba iddia: Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'in aylık ücreti belli oldu         
12:12
Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu Ağrı Taşlıçay'da termometre sıfırın altında 26.1 dereceyi gördü! Tüm ilçe resmen dondu         
11:46
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 21:30:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden'dan Trump'a Kovid-19 ekonomik destek paketini imzalaması çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei