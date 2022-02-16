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Biden'dan, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre'ye teslim edilmesi emri - Son Dakika

Biden'dan, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre'ye teslim edilmesi emri

16.02.2022 17:37
Biden'dan, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre'ye teslim edilmesi emri

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray ziyaretçi giriş-çıkış kayıtlarının 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesine teslim edilmesi talimatı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump dönemindeki Beyaz Saray ziyaretçi giriş-çıkış kayıtlarının 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesine teslim edilmesi talimatı verdi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Biden, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarını gizli tutmak için idari imtiyaz kullanması talebini reddetti.

Beyaz Saray Avukatı Dana Remus, Ulusal Arşivlere gönderdiği mektupta 15 gün içinde Trump dönemine ait Beyaz Saray giriş-çıkış kayıtlarının 6 Ocak soruşturma komitesine verilmesi gerektiğini belirtti.

Mektupta, Beyaz Saray'ın 6 Ocak Kongre baskınına giden süreçte yaşananlara ilişkin Kongrenin süreci inceleme ve bilgi edinme hakkı olduğunun altı çizildi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

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Donald Trump, Beyaz Saray, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'dan, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre'ye teslim edilmesi emri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden'dan, Trump'ın Beyaz Saray ziyaretçi kayıtlarının Kongre'ye teslim edilmesi emri - Son Dakika
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