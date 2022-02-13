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Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek telefonu - Son Dakika

Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek telefonu

13.02.2022 23:44
Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek telefonu

ABD Başkan'ı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Rusya ile yaşanan sınır kriziyle ilgili destek sözünü yinelediği bildirildi.

ABD Başkan'ı Joe Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i arayarak Rusya ile yaşanan sınır kriziyle ilgili destek sözünü yinelediği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Ukraynalı meslektaşı Zelenskiy ile telefonda görüştü, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yineledi.

Biden, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir saldırıya kalkışması durumunda "süratle ve kararlı şekilde" yanıt vereceğini açıkça belirtti.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasına yanıt olarak diplomasi ve caydırıcılık yolunu izlemeye devam etmenin önemi konusunda da fikir birliği içinde olduğunu vurguladı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, telefonla görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya'ya "hızlı ve ciddi maliyetler" getireceği konusunda uyarıda bulunduğu kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'dan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e destek telefonu - Son Dakika


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