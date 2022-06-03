Biden'dan "ya yarı otomatik silahları yasaklayın ya da silah alma yaşını artırın" çağrısı - Son Dakika
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Biden'dan "ya yarı otomatik silahları yasaklayın ya da silah alma yaşını artırın" çağrısı

03.06.2022 04:55
Biden'dan "ya yarı otomatik silahları yasaklayın ya da silah alma yaşını artırın" çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden ülkede son günlerde arka arkaya yaşanan silahlı saldırıların ardından Kongre'ye yarı otomatik silahların ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması ya da silah alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ülkede son günlerde arka arkaya yaşanan silahlı saldırıların ardından Kongre'ye yarı otomatik silahların ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanması ya da silah alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yaptı.

Biden, Beyaz Saray'da ülkede son dönemde artan silahlı şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden'ın konuşma yaptığı salona silahlı şiddet kurbanlarının anılması için ülkenin 50 eyaleti, 5 toprağı ve başkent Washington DC'yi temsilen mumlar dikildi.

Daha önce yaşanan okul saldırıları ve diğer silahlı saldırıların ardından hiçbir şey yapılmadığını vurgulayan Biden, "Bu kez hiçbir şey yapmadan duramayız. Gerçekten bir şeyler yapmalıyız. Artık yeter." ifadesini kullandı.

"Tanrı aşkına daha ne kadar yıkımı kabul edeceğiz?"

Biden, ülkedeki yarı otomatik silahların yasaklanması çağrısı ile kimsenin Anayasa'nın 2. Ek maddesindeki silah edinme hakkını yok saymadıklarını belirterek, "Bu kimsenin hakkını elinden almak değildir. Bu çocukları korumaktır, aileleri korumaktır, tüm toplumu korumaktır. Bu okula, markete ya da kiliseye vurulma korkusu olmadan gitme hakkımızı korumaktır." dedi.

Ülkede son 20 yılda silahlı saldırı sonucu ölen çocukların sayısının, görev başındayken ölen asker ve polislerin sayısının toplamından daha fazla olduğuna işaret eden Biden, "Tanrı aşkına daha ne kadar yıkımı kabul edeceğiz? Biz bir şeyler demeden önce daha kaç tane masum Amerikalı canını verecek?" diye konuştu.

Biden, Kongre'ye de silah düzenlemeleri konusunda çağrıda bulunarak, "Yarı otomatik silahları ve yüksek kapasiteli şarjörleri yasaklamalıyız. Eğer bunları yasaklamak mümkün değilse, bu silahların satın alma yaşını 21'e çıkarmalıyız." çağrısında bulundu.

Silah sahiplerinin de silahlarını korumaktan sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Biden, silah satışlarında da geçmiş sorgulamasının sıkılaştırılmasını talep etti.

Biden, "Tanrı aşkına neden sıradan bir vatandaş 30 şarjörü olabilen bir otomatik silahı satın alabiliyor. Uvalde'deki hasar o kadar büyüktü ki aileler çocuklarını DNA'dan teşhis etmek zorunda kaldı. Bu çocuklar 9-10 yaşlarındaydı." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden'dan 'ya yarı otomatik silahları yasaklayın ya da silah alma yaşını artırın' çağrısı - Son Dakika


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