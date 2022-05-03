Biden'dan yüksek yargının karar hazırlığına karşı "kürtaj temel haktır" açıklaması - Son Dakika
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Biden'dan yüksek yargının karar hazırlığına karşı "kürtaj temel haktır" açıklaması

03.05.2022 18:32
Biden'dan yüksek yargının karar hazırlığına karşı "kürtaj temel haktır" açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmeye hazırlandığı iddiaları üzerine, "kürtaj temel haktır" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmeye hazırlandığı iddiaları üzerine, "kürtaj temel haktır" açıklamasında bulundu.

Amerikan Politico siyasi haber sitesi tarafından Yüksek Mahkeme karar taslağının sızdırılması üzerine Biden yazılı bir açıklama yayımladı.

Biden, basına sızan kararın gerçek olup olmadığı ya da son karar olup olmadığının henüz bilinmediğinin altını çizdiği açıklamada, "Bir kadının kürtaj hakkının temel hak olduğunu düşünüyorum. 'Roe-Wade kararı' neredeyse 50 yıldır var olan bir kanun ve kanunun istikrarı bozulamaz." ifadesine yer verdi.

Texas başta olmak üzere birçok eyalette kürtajın yasaklanmasına yönelik mahkeme kararları çıktığını anımsatan Biden, bu kararların ardından danışmanlarına, kürtaj hakkının korunması konusunda talimat verdiğini aktardı.

Biden, açıklamasında Kongre üyelerine de çağrıda bulunarak "Mahkeme Roe kararını iptal ederse bir kadının seçim hakkını korumak da ülkemizin seçilmiş kişilerine ve kasım ayındaki seçimlerde seçmenlere düşer." mesajını verdi.

Politico'nun iddiası

Politico'nun iddiasına göre, mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito tarafından kaleme alındığı ileri sürülen taslak görüş, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğunu ve kaldırılması gerektiğini belirtiyor.

Sızdırılan Yüksek Mahkeme görüşünde, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin de yer aldığı belirtiliyor.

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken, basına sızan belge ABD medyasında geniş yankı buldu ve özellikle liberal kesim tepki çekti.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor.

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ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını koruyan yasayı iptal etmeye hazırlanıyor ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını koruyan yasayı iptal etmeye hazırlanıyor ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını koruyan yasayı 'feshetmeye hazırlanıyor' ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hakkını koruyan yasayı 'feshetmeye hazırlanıyor'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Politico, Kürtaj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'dan yüksek yargının karar hazırlığına karşı 'kürtaj temel haktır' açıklaması - Son Dakika


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