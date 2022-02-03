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Biden: "DEAŞ lideri el-Kureyşi öldürüldü" - Son Dakika

Biden: "DEAŞ lideri el-Kureyşi öldürüldü"

03.02.2022 18:52

- Biden: "DEAŞ lideri el-Kureyşi öldürüldü" ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

- Biden: "DEAŞ lideri el-Kureyşi öldürüldü"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında hava operasyonu gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden bugün yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Biden, "Dün gece, Suriye'nin kuzeybatısındaki ABD askeri güçleri, benim talimatım doğrultusunda ABD halkını ve müttefiklerini korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı kuvvetlerimizin yeteneği ve cesareti sayesinde, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdik" dedi.

ABD askerlerinin güvenli bir şekilde operasyonu tamamlayarak döndüğünü ifade eden Biden, sabah saatlerinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Suriye Sivil Savunma örgütü tarafından yapılan açıklamada, dün gece düzenlenen operasyonda 6'sı çocuk 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğü belirtildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump Ekim 2019'da yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD ordusunun düzenlediği operasyon sırasında bir tünelde üzerindeki intihar yeleğini patlatarak intihar ettiğini duyurmuştu.

Biden: DEAŞ lideri el-Kureyşi öldürüldü
Biden: DEAŞ lideri el-Kureyşi öldürüldü
Biden: DEAŞ lideri el-Kureyşi öldürüldü

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Suriye, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden: 'DEAŞ lideri el-Kureyşi öldürüldü' - Son Dakika


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