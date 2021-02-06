Biden: 'Dengesiz' Trump'a istihbarat brifingi verilmemeli

ABD Başkanı Joe Biden, halefi Donald Trump'ın "dengesiz davranışları" nedeniyle istihbarat brifinglerine erişimi olmaması gerektiğini söyledi.

ABD'de eski başkanların ülkenin karşılaştığı ulusal güvenlik sorunları konusunda brifing verilmesi geleneği bulunuyor ve bu görevdeki başkanın yaptığı bir jest.

Ancak Biden CBS News kanalındaki röportajında Trump'a da aynı jestin yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda "Bence yapılmamalı" yanıtını verdi.

Biden buna gerekçe olarak da Trump'ın "dengesiz davranışlarını" gösterdi.

Biden "İstihbarat brifingi almasına gerek olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Biden, Trump'ın gizli raporları görmesinde en çok neyden korktuğu konusunda yorum yapmaya redderken, eski başkanın gizli bilgileri kendine saklayacağına güvenilemeyeceğini kaydetti.

Biden "Ona istihbarat brifingi vermenin ne yararı var? Ağzından bir şey kaçırabilmesinin dışında ne yararı olabilir" dedi.

İstihbarat brifingleri şu anda tüm eski başkanlara veriliyor. Biden'ın selefine brifing verilmesini reddetmesi, New York Times gazetesine göre bir ilk olacak.

Trump, dört yıl süren başkanlığında istihbaratçılarla kavgalıydı ve altı farklı ulusal istihbarat direktörüyle çalıştı.

Eski başkan, istihbarat örgütlerinin Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği yönündeki raporlarını sorgulamış ve istihbarat şeflerini İran konusunda "aşırı pasif ve naif olmakla" suzlamıştı.

Trump, 2017'de IŞİD'a karşı girişilen operasyonlarla ilgili çok gizli bir bilgiyi Rus Dışişleri Bakanı'yla paylaşmış ve ABD'li istihbaratçılar bunu bir güven ihlali olarak görmüşlerdi.

Biden'a, Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre binası saldırısında oynadığı rol yüzünden Senato'da yapılacak azil yargılaması da soruldu.

Biden, "başkan olmaya uygun olmadığını düşündüğünden" Trump'ı seçimlerde yenmek için "koşuşturduğunu" ancak Trump'ın bir daha herhangi bir kamu görevine getirilmesinin engellenmesine karar vermeyi Senato'ya bırakacağını belirtti.