Biden: Diplomasi yeniden merkezde olacak, ABD Yemen'deki operasyonlara destek vermeyecek - Son Dakika
BBC

Biden: Diplomasi yeniden merkezde olacak, ABD Yemen'deki operasyonlara destek vermeyecek

05.02.2021 00:42
Biden: Diplomasi yeniden merkezde olacak, ABD Yemen'deki operasyonlara destek vermeyecek, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, dış politika öncelikleriyle ilgili ilk konuşmasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, dış politika öncelikleriyle ilgili ilk konuşmasını yaptı. Dış politikada diplomasinin yeniden merkezde olacağını vurgulayan Biden, ABD'nin Yemen'deki saldırı operasyonlarına artık destek vermeyeceğini söyledi.

"Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" ifadelerini kullanan Biden, ABD'nin ihmal ettiği ittifakları yeniden inşa edeceğini ve dünya ile yeniden angaje olacağını kaydetti.

'Yemen'deki savaş artık bitmeli'

Biden, Yemen'deki durumu öncelikli gördüklerini belirterek, "Bu savaş artık bitmeli. Bu konudaki vaadimizi yerine getirebilmek için Yemen'deki savaşta operasyonlara sağlanan tüm Amerikan desteğini, ilgili silah satışları da dahil olmak üzere sonlandırıyoruz" dedi.

Biden, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi olarak Tim Lenderking'i atadıklarını, bundan sonra ülkedeki durumu daha yakından takip edeceklerini söyledi.

Yemen'de 6 yıldır süren savaşta 110 binden fazla kişi öldüğü tahmin ediliyor.

Biden'dan önceki başkanlar Donald Trump ve Barack Obama, Yemen'e karşı Suudi Arabistan önderliğinde koalisyon güçlerinin yürttüğü savaşa destek verdi.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 2014'te başlayan çatışmalar, bir yıl sonra ABD, İngiltere ve Fransa'nın da desteğiyle Suudi Arabistan önderliğinde sekiz Arap ülkesinin de katıldığı koalisyon güçlerinin hava saldırılarıyla yoğunluk kazanmıştı. Ülkede büyük bir yıkım olmuş, açlık başgöstermişti.

Biden'ın konuşması öncesinde Washington'da basın açıklaması yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin operasyonlara desteğinin son bulacağını, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne, hassas güdümlü mühimmat satışının durdurulmasının da bu karar kapsamında olacağını söyledi.

Diğer değişiklikler

Biden, ABD'nin dış politikasına yönelik başka değişikliklerden de söz etti.

ABD'nin kabul edeceği mülteci sayısının 15 binden 125 bine çıkarılacağını kaydetti.

Biden, 2. Dünya Savaşı'ndan beri Almanya'da bulunan Amerikan birliklerinin mevcut halini koruyacağını söyledi. Trump, 36 bin olan asker sayısının 12 bine düşürüleceğini, bir kısmının Avrupa'nın başka ülkelerine gönderileceğini açıklamıştı.

Biden ayrıca Rusya ile diplomatik angajman halinde olunaağı, ancak Moskova'ya karşı Trump'tan daha sert tutum alınacağı mesajı verdi.

Çin ile ilişkilerde ise "ABD'nin çıkarlarıyla uyumlu olduğu sürece Pekin'le çalışmaya hazırız" dedi.

Biden: Diplomasi yeniden merkezde olacak, ABD Yemen'deki operasyonlara destek vermeyecek

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Son Dakika Dünya Biden: Diplomasi yeniden merkezde olacak, ABD Yemen'deki operasyonlara destek vermeyecek - Son Dakika Dünya

BBC

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