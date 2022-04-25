Biden, dün tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadığını söyledi - Son Dakika
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Biden, dün tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadığını söyledi

25.04.2022 18:43
Biden, dün tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. kez kazanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dün tebrik için aradığını ancak ulaşamadığını, bugün görüşeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. kez kazanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dün tebrik için aradığını ancak ulaşamadığını, bugün görüşeceklerini açıkladı.

Biden, hafta sonunu geçirdiği Delaware'den Washington'a geldiği esnada havalimanındaki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fransa'da düzenlenen seçimlerin sonucundan "memnun" olduğunu belirten Biden, "Macron ile dün gece konuşmaya çalıştım. Personeli ile görüştüm, Macron'un Eyfel Kulesi'nde iyi vakit geçirdiğini söylediler. Bugün kendisiyle konuşacağım." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna ziyaretlerine ilişkin görüşeceğini belirten Biden, "Ziyaret iyi geçti." ifadesini kullandı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Emmanuel Macron, Joe Biden, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Biden, dün tebrik için aradığı Macron'a ulaşamadığını söyledi - Son Dakika
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