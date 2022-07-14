Biden Filistin ziyareti Gazze'de protesto edildiİsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları balonla gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden Filistin ziyareti Gazze'de protesto edildiİsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları balonla gökyüzüne bırakıldı

14.07.2022 20:23
Biden Filistin ziyareti Gazze'de protesto edildiİsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları balonla gökyüzüne bırakıldı

- Biden Filistin ziyareti Gazze'de protesto edildi İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları balonla gökyüzüne bırakıldı ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in ardından yapacağı Filistin ziyareti Gazze'de protesto edilerek, ABD'nin İsrail işgalini destekleme politikasına...

- Biden Filistin ziyareti Gazze'de protesto edildi

İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları balonla gökyüzüne bırakıldı

GAZZE - ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'in ardından yapacağı Filistin ziyareti Gazze'de protesto edilerek, ABD'nin İsrail işgalini destekleme politikasına tepki gösterildi. Göstericiler, İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları balonla gökyüzüne bıraktı.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'de temaslarına devam ederken, ikinci durağı olan Filistin'de Biden'ın yapacağı ziyaret protesto edildi. Filistin'in Gazze kentinde onlarca kişi ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları ile sokağa inerek, Biden'ın İsrail'in ardından yapacağı Filistin ziyaretini protesto ederek, ABD'nin İsrail işgalini destekleme politikasına tepki gösterdi.

Öldürülen çocukların fotoğrafları gökyüzüne bırakıldı

Sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganların atıldığı protesto sırasında, İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli çocuklarının fotoğraflarını taşıyan yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

"ABD Başkanı Joe Biden, hayır hoş gelmediniz"

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil al-Hayya yaptığı konuşmada, Biden'ın ziyaretine tepki göstererek, "ABD Başkanı Joe Biden, hayır hoş gelmediniz" dedi.

ABD yönetiminin İsrail işgalinin en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan al-Hayya, ABD'nin İsrail işgalindeki suç ortaklığını ve Filistinlilere yönelik politikalarını kınadı.

"Biden, Filistinlilere sahte vaatlerle gelecek"

Biden'ın Filistinlilere sahte vaatlerle geleceğini aktaran al-Hayya, "ABD yönetiminin kararları bizi Arap kökenlerimizden ayırmada başarılı olamayacak" ifadelerini kullanarak, aldatıcı ve sahte ABD vaatlerine güvenilmemesi gerektiğini vurguladı. Al-Hayya ayrıca, ABD yönetiminin, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh'nin ölümünde İsrail'i aklamaya çalıştığını öne sürdü.

YORUMLAR
500
Biden'ın Ortadoğu Ziyaretine Karşı Çıkan Filistinli Gruplar Protesto Çağrısında Bulundu Biden'ın Ortadoğu Ziyaretine Karşı Çıkan Filistinli Gruplar Protesto Çağrısında Bulundu Hamas: Biden'ın Ortadoğu Ziyareti Filistin Davasının İlerletilmesine Yardım Etmeyecek Hamas: Biden'ın Ortadoğu Ziyareti Filistin Davasının İlerletilmesine Yardım Etmeyecek
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Biden Filistin ziyareti Gazze'de protesto edildiİsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları balonla gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
20:09 Yeni aldığı ruhsatsız tabancısını gösterirken arkadaşını bacağından vurdu, polise yalan söyledi: Yoldan geçen araçtan ateş açtılar
20:04 Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:29 Antalya'da kan donduran korkunç kaza: 1 kişi camdan atlayarak, 2 kişi de araç içinde yanarak feci şekilde can verdi
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
19:06 Kedinin cesaretini görenler şaştı kaldı! Yemeğini yemeye çalışan tilkiyi kovalayarak uzaklaştırdı
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 20:30:09. #1.11#
SON DAKİKA: Biden Filistin ziyareti Gazze'de protesto edildiİsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları balonla gökyüzüne bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement