Biden: G7 Zirvesi öncesinde Başbakan Boris Johnson ile görüşeceğim

G7 Zirvesi için İngiltere'de bulunan ABD Başkanı Joe biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşeceğini ifade etti.

Biden, "Bugün, Cornwall'daki G7 Zirvesi öncesinde Başbakan Boris Johnson ile görüşeceğim. ABD ve Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkiyi teyit etmeyi ve önümüzdeki yıllarda ortak zorluklarımızı birlikte nasıl ele alacağımızı tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.