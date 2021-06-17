Biden gaflarına bir yenisini daha ekledi! Putin yerine az kalsın Trump diyordu

Dün Cenevre'de tüm dünyanın kilitlendiği bir mini zirve gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden, koltuğa oturduktan sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

PUTİN YERİNE TRUMP DİYECEKTİ

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Biden, Putin'den bahsettiği sırada yanlışlıkla "Putin" yerine kendisinden önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın soyadını söyleyecekken yanlışını hızlıca düzeltti. O anlarda Biden'ın "Başkan Tru… Putin'in basın toplantısının bir kısmını izledim" ifadelerini kullandı.

BU İLK GAFI DEĞİL

ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Biden, sık sık dil sürçmeleri yaşaması ve bu nedenle ortaya çıkan gafları ile tanınıyor. Geçtiğimiz aylarda Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i başkan olarak nitelendiren Biden; seçimler öncesinde de ABD'de koronavirüs yüzünden 200 milyon kişinin öleceğini söylemişti. Ancak bu sırada yüksek ihtimalle ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 200 bine çıktığını kastediyordu.