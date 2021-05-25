Biden gelecek hafta ırkçı "Tulsa Katliamı'nın" 100'üncü yılı anma etkinliklerine katılacak - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Haziran salı günü ülke tarihinde "Tulsa Katliamı" olarak geçen ırkçı olayların 100'üncü yıldönümü için Oklahoma'ya gidecek.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada göre, Biden gelecek salı günü Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapılacak anma etkinliklerine katılacak.

Biden'ın buradaki ziyaret planının detaylarının ne olacağına ilişkin ise net bir bilgi paylaşılmadı.

-1921 Tulsa Katliamı

31 Mayıs 1921'de, Tulsa şehrinde ayakkabı boyacısı olarak çalışan 19 yaşındaki siyahi Dick Rowland, asansörde beyaz bir kıza tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haberin şehirde yayılması üzerine Rowland'i linç etmek için karakola gelen yüzlerce beyaz adam ile Rowland'ı korumak için gelen siyahi gruplar arasında çıkan çatışmada 12 kişi hayatını kaybetti ve olaylar kontrolden çıktı.

Silahlı beyaz isyancı kalabalıklar, polisin ve ulusal muhafızların da iş birliğiyle, o zamanlar "Siyahi Wall Street" olarak bilinen siyahilere ait Greenwood iş bölgesi başta olmak üzere siyahilerin iş yerlerine ve mahallelerine saldırdı, gece boyunca yüzlerce iş yeri ve ev yağmalanarak kundaklandı.

Şehirde sıkıyönetim ilan edilirken, olaylarda 300'e yakın siyahinin hayatını kaybettiği, 800'den fazla kişinin yaralandığı, 10 binden fazla siyahinin evsiz kalarak bir kısmının Tulsa'yı terk etmek zorunda bırakıldığı belirtildi.

Yerel yetkililerin, olaylardan sonra hayatını kaybeden kurbanları herhangi bir resmi kayıt tutmadan, cenaze merasimleri yasaklanarak alelacele gömdüğü kaydedildi.