Biden, Georgia'da Trump'ı geride bıraktı - Son Dakika

ABD'de oy sayımları devam ederken 16 delege sayısına sahip Georgia'da Trump'ı geride bıraktı.

ABD'de yapılan seçimlerin üzerinden günler geçmesine rağmen ABD'yi 4 yıl boyunca yönetecek yeni isim belirsizliğini koruyor. Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında süren kıyasıya mücadelede henüz 270 delege sayısına ulaşamadı. Ancak Biden, seçimi önde götürüyor. Seçimin sonucunu salıncak eyaletlerin belirleyebileceği öngörülürken, Biden 16 delege sayısına sahip Georgia'da Trump'ın önüne geçti. Sandıkların yüzde 98'inin açıldığı Georgia'da Biden 2 milyon 449 bin 580 oya ulaşırken, Donald Trump, 2 milyon 448 bin 484 oy kazandı.

Son verilere göre, Biden'ın delege sayısı 264, Trump'ın delege sayısı ise 214 oldu.

(İHA)