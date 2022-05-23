Biden, Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin bölgeye fayda sağlayacağı vurgusu yaptı Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Tokyo'da tanıtımını yapacağı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'nin (IPEF) bölgeye fayda sağlayacağını söyledi.

Göreve geldiği Ocak 2021 sonrası ilk Asya turuna çıkan Biden, Güney Kore'nin ardından dün geldiği Japonya'da temaslarını sürdürüyor.

Biden, başkentin Minato bölgesindeki Akasaka Sarayı Devlet Konukevinde Japonya Başbakanı Kişida Fumio tarafından karşılandı.

Düzenlenecek "Japonya-ABD zirvesinin" basına açık bölümünde konuşan Biden, Japon Başbakan Kişida'yı "iyi dost" olarak niteledi.

ABD'nin "müttefiki Japonya'nın savunmasına tam bağlı olduğunu" kaydeden Biden, "ABD-Japonya ittifakı Hint-Pasifik barış ve refahı için köşe taşıdır." diye konuştu

İki ülkenin "bugün de gelecekte de zorlukları birlikte karşılayacağını" kaydeden Biden, Rusya'nın Ukrayna saldırıları karşısında Japonya'nın tutumundan dolayı teşekkürlerini bildirdi.

Japon Başbakan da "sembol" olarak nitelediği ziyaretin, "ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ilgisini her şart altında güçlendireceğini gösterdiğini" söyledi.

Tokyo'da tanıtacağı IPEF'in önemine değinen Biden, bunun "bölgedeki diğer ülkelerle iş birliği ve Hint-Pasifik bölgesi halkına somut faydalar sağlayacağını" belirtti.