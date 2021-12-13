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Biden, hortum felaketinin yaşandığı Kentucky'i ziyaret edecek - Son Dakika

Biden, hortum felaketinin yaşandığı Kentucky'i ziyaret edecek

13.12.2021 22:08
Biden, hortum felaketinin yaşandığı Kentucky'i ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü hortum felaketinden en fazla etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edeceği açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü hortum felaketinden en fazla etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edeceği açıklandı.

ABD'nin Kentucky, Illinois, Arkansas, Tennessee ve Missouri eyaletlerinde yaşanan hortum felaketinde can kaybı artmaya devam ederken, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın çarşamba günü hortum felaketinden en fazla etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edeceği açıklandı. Açıklamada, Biden'ın ilk olarak gelişmeler hakkında brifing almak üzere Fort Campbell'a, ardından hasar tespit çalışmalarını görmek üzere Mayfield ve Dawson Springs'e gideceği aktarıldı.

Biden, Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamadan önce gazetecilere verdiği demeçte, Kentucky'i ziyaret edeceğini fakat çalışmalara engel olmak istemediği ifade ederek, "Henüz nereye gideceğime karar vermedim. İki gün önce bunu konuştuğumuzda valiye belirttiğim şey, kalabalık etmek istemediğimdi" demişti.

KENTUCKY'DE 64 ÖLÜ, 105 KAYIP

Kentucky Valisi Andy Beshear bugün yaptığı açıklamada, sabah itibarıyla eyalet genelinde teyit edilen can kaybının 64 olduğunu bildirmiş, can kaybının artacağına kesin gözüyle baktıklarını ifade etmişti. Beshear, can kaybının 70 veya 80'in üzerine çıkacağına inandığını açıklayarak, "Binlerce ev tamamen yıkılmasa bile hasar gördü. Hem ölümler hem de yıkım seviyeleri hakkında nihai sayıma ulaşmamız haftalar alabilir" demişti.

Beshear, hayatını kaybedenlerden henüz 18'inin kimliğinin belirlenemediğini aktarmış, hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 5 aylıktan 86 yaşa kadar değiştiğini, 6'sının 18 yaş altı olduğunu açıklamıştı. Beshear, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 105 kişiden ise henüz haber alınamadığını ifade etmişti.

(İHA)

Biden, hortum felaketinin yaşandığı Kentucky'i ziyaret edecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden, hortum felaketinin yaşandığı Kentucky'i ziyaret edecek - Son Dakika


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