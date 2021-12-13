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Biden, hortumdan etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edecek - Son Dakika

Biden, hortumdan etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edecek

13.12.2021 20:57
Biden, hortumdan etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, hortumun etkili olduğu Kentucky eyaletini 15 Aralık'ta ziyaret edecek.

ABD Başkanı Joe Biden, hortumun etkili olduğu Kentucky eyaletini 15 Aralık'ta ziyaret edecek.

Biden, Oval Ofis'te hortum felaketi ile ilgili İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve diğer acil durum yetkilileri ile yaptığı görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çarşamba Kentucky eyaletini ziyarete gideceğini belirten Biden, federal düzeyde her türlü yardım için hazır olduklarını belirtti.

64 kişi yaşamını yitirdi

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre cuma, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee kentlerinde en az 24 hortum meydana gelmişti.

Kentucky Valisi Andy Beshear, hortum felaketinde teyit edilmiş ölü sayısının 64 olduğunu, kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, hortumdan etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden, hortumdan etkilenen Kentucky eyaletini ziyaret edecek - Son Dakika
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