Üye Girişi
Biden'ı kurtaran Afgan tercüman ABD'ye ulaştı - Son Dakika

Biden'ı kurtaran Afgan tercüman ABD'ye ulaştı

07.02.2022 19:13
Biden'ı kurtaran Afgan tercüman ABD'ye ulaştı

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ı 2008'de senatör olduğu dönemde Afganistan'da kar fırtınasından kurtaran tercüman Muhammed Aman Halili ABD'ye ulaştı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ı 2008'de senatör olduğu dönemde Afganistan'da kar fırtınasından kurtaran tercüman Muhammed Aman Halili ABD'ye ulaştı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ailesiyle saklanmak zorunda kalan ve Amerikalı yetkililerden ülkeden ayrılmak için yardım isteyen Halili, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD Afganistan'dan çekildiğinde "ihanete uğramış gibi" hissettiğini söyledi.

Ekim 2021'de Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ailesiyle Katar'da bir askeri üste bekleyen Halili, ABD'ye ulaştıktan sonra "Tamamen özgürüm ve çok heyecanlıyım." dedi.

Halili, Afganistan'da 13 yıl ABD güçleri için çalıştığını belirtti.

Muhammed Aman Halili, 2008'de Afganistan'da kar fırtınası nedeniyle helikopteri bir vadiye iniş yapmak zorunda kalan Biden, dönemin senatörleri John Kerry ve Chuck Hagel'ın kurtulmasına yardım etmişti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Joe Biden, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden'ı kurtaran Afgan tercüman ABD'ye ulaştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:19:45. #1.13#
SON DAKİKA: Biden'ı kurtaran Afgan tercüman ABD'ye ulaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement